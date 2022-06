Auto sfonda transenne Vaticano | carabinieri sparano alle ruote

(Di domenica 19 giugno 2022) Attimi di panico oggi, domenica 19 giugno, in piazza San Pietro a Roma. Una Bmw non si è fermata all'alt intimato dforze dell'ordine, ne è nato un inseguimento per le vie del centro. L'è fuggita a tutta...

I militari gli hanno tagliato la strada e un carabiniere ha sparato alle gomme dell', che è ripartita abbattendo alcune transenne di sicurezza in via Paolo VI. Vaticano, uomotransenne: ...Sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco indirizzati alle gomme dell'ma, per arrestare il 38enne, con diversi precedenti, è stato utilizzato il taser in dotazione ai militari. L'albanese ...L'uomo però non accennava a fermarsi e quindi un militare ha dovuto sparare alle gomme dell'auto per impedirgli di continuare la corsa. E' successo… Leggi ...Un'auto non si ferma all’alt vicino al Vaticano e sfonda le transenne: un carabiniere spara alle gomme e scatta il piano ...