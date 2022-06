Apex Legends: arriva il nuovo evento di gioco Collezione Risveglio (Di domenica 19 giugno 2022) L‘estate porta con sé un nuovo evento in Apex Legends, denominato Collezione Risveglio Apex Legends, titolo che non possiamo fare altro che definire intramontabile, specialmente andando a buttare un’occhio nella lista di shooter e battle royale più popolari di questi ultimi anni. Questo successo creato da Respawn Entertaiment e promosso dal colosso Electronic Arts, vede anche per quest’estate l’arrivo di diverse novità, molte delle quali giungeranno anche attraverso numerosi eventi inediti. Come al solito anche stavolta il super conosciuto sparatutto free-to-play, a partire da oggi, si troverà ad ospitare il nuovo evento Collezione Risveglio, portando così i personaggi leggendari a ... Leggi su tuttotek (Di domenica 19 giugno 2022) L‘estate porta con sé unin, denominato, titolo che non possiamo fare altro che definire intramontabile, specialmente andando a buttare un’occhio nella lista di shooter e battle royale più popolari di questi ultimi anni. Questo successo creato da Respawn Entertaiment e promosso dal colosso Electronic Arts, vede anche per quest’estate l’arrivo di diverse novità, molte delle quali giungeranno anche attraverso numerosi eventi inediti. Come al solito anche stavolta il super conosciuto sparatutto free-to-play, a partire da oggi, si troverà ad ospitare il, portando così i personaggi leggendari a ...

Pubblicità

hvgmina : o forse riscarico apex legends, che è meno tossica la community - eSportsMag_it : Come funziona l’evento Collezione Risveglio di Apex Legends? Ce lo spiega @riky_lichene nel suo ultimo articolo ?? - ESLItaly : Segui la nuova diretta dei qualifier #EIC2022 di Apex Legends con i ragazzi di Ega_tv ??LIVE NOW @EuronicsItalia… - OpenFiberIT : RT @ESLItaly: Mancano poche ore alla nuova qualifica #EIC2022 by @EuronicsItalia e @OpenFiberIT di #ApexLegends ?? Non perdere tempo, iscr… - ESLItaly : Mancano poche ore alla nuova qualifica #EIC2022 by @EuronicsItalia e @OpenFiberIT di #ApexLegends ?? Non perdere t… -