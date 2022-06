Allevi | Emma | Fedez e Sinisa | l' outing e la battaglia condivisa con i social Sempre più artisti e vip affidano le comunicazioni sensibili a

(Di domenica 19 giugno 2022) ANCONA - Sarà per il fatto che ormai le vite delle star appartengono più alla dimensione, e quindi ai followers, che a quella privata. Fatto sta che molticome Giovanni, afflitti ...

Pubblicità

corriereadriatico.it

APPROFONDIMENTI L'ANNUNCIOchoc: 'Ho un tumore scusate, dovrò combatterlo...... "Sì, conBonino e farei un duetto strepitoso ricordando tutte le cose meravigliose che lei e ... Cristina D'Avena, Simona Ventura, Caterina Balivo, Adriano Panatta, Mara Maionchi, Giovanni, ... Allevi, Emma, Fedez e Sinisa: l’outing e la battaglia condivisa con i social. Sempre più artisti e vip affidan La malattia pubblicizzata in rete. Lo ha fatto ieri il pianista e compositore Giovanni Allevi, 53 anni. È già successo di recente in tanti altri casi (Fedez, Emma Marrone, Giorgia Soleri, Gianluca Via ...Il pianista e compositore Giovanni Allevi ha rivelato di avere un mieloma e di doversi curare "lontano dal palco". "Torno presto" è l'hashtag che chiude il post pubblico. Emma Marrone, Giorgia Soleri, ...