WWE | Tanto rumore per nulla | solo un saluto al pubblico per Vince McMahon

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 18 giugno 2022) Nella giornata di ierisi è dimesso da Chairman e CEO dellla WWE e poche ore dopo sui canali social è stata annunciata la sua presenza in apertura di SmackDown, suscitando molta curiosità tra i fan e gli addetti ai lavori. Il tutto ovviamente come conseguenza dell’indagine interna portata avanti dal consiglio di amministrazione della WWE dopo aver appreso cheha pagato 3 milioni di dollari una ex dipendente per mantenere il silenzio sulla loro relazione, con l’ipotesi che questo modus operandi sia stato adoperato in altre situazioni simili. Together… Non era ben chiaro alla vigilia di SmackDown cosa aspettarsi dall’intervento die ancora una voltaha stupito tutti. Presentandosi come sempre sulle note di “No ...