Vogliacco | il futuro è anche una questione di cuore

(Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il destino di Alessandroè nelle mani del Genoa. Terminato il prestito al Benevento, il difensore di Acquaviva delle Fonti ha fatto ritorno alla casa madre. La buona stagione vissuta in giallorosso indurrà il Grifone a valutare i progressi del 23enne centrale durante il ritiro estivo. Spetterà a Blessin decidere se puntare o meno sul calciatore per provare l’immediata risalita in serie A. Bisognerà attendere e se la risposta del tecnico tedesco dovesse essere negativa, non è detto chepossa ripercorrere la strada verso il Sannio. A Benevento è cresciuto, durante l’esperienza in giallorosso è nata la figlia Violante e all’ombra della Dormiente avrebbe il vantaggio di ritrovare un ambiente e un tecnico che già conosce. Al, però, non si comanda e l’interessamento del Bari ...

