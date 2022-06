Vicario è un giocatore dell’Empoli, ufficiale il riscatto (Di sabato 18 giugno 2022) Una stagione strepitosa con la maglia dei toscani, una salvezza conquistata da protagonista e un riscatto più che meritato. Ora Guglielmo Vicario è un giocatore dell’Empoli, il club toscano ha deciso di riscattare totalmente il cartellino dell’estremo difensore dal Cagliari. Ora si apre un altro capitolo per Vicario: nel suo futuro ci sarà la permanenza o la partenza verso nuovi lidi? Vicario è un giocatore dell’Empoli, quanto ha speso il club per riscattarlo? Dopo una stagione così importante dal punto di vista del rendimento, era davvero difficile pensare ad un non riscatto del giocatore da parte del club. A comunicare la notizia è stato lo stesso club, che spiega di aver esercitato l’opzione di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 18 giugno 2022) Una stagione strepitosa con la maglia dei toscani, una salvezza conquistata da protagonista e unpiù che meritato. Ora Guglielmoè un, il club toscano ha deciso di riscattare totalmente il cartellino dell’estremo difensore dal Cagliari. Ora si apre un altro capitolo per: nel suo futuro ci sarà la permanenza o la partenza verso nuovi lidi?è un, quanto ha speso il club per riscattarlo? Dopo una stagione così importante dal punto di vista del rendimento, era davvero difficile pensare ad un nondelda parte del club. A comunicare la notizia è stato lo stesso club, che spiega di aver esercitato l’opzione di ...

Pubblicità

sportli26181512 : Empoli, UFFICIALE: riscattato Vicario dal Cagliari: Guglielmo Vicario è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Empol… - CentotrentunoC : #Calciomercato ?? Dopo quello di Simeone dell'Hellas, è ufficiale anche il riscatto da parte dell'Empoli di Gugli… - SpaceViola_ : La Fiorentina una mezz’ala forte la cerca: su Zurkowski si dilateranno i tempi perché la Fiorentina vuole inserire… - n1xor : @trequartismo io so solo che non ci stiamo riprendendo un giocatore che ha solo margini di miglioramento e si è già… - IenaWhite18 : @inter_truth @Erfaina1988 In realtà Vicario è il primo anno che ha fatto una stagione buona in Serie A a 26 anni, c… -