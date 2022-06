Venditti e De Gregori: "Noi, un po' filosofi, un po' falegnami. E soprattutto fratelli" (Di sabato 18 giugno 2022) "Un po' filosofi, un po' falegnami". Di certo molto contenti di questa prima volta insieme. Antonello Venditti e Francesco De Gregori hanno l'aria di godersela davvero. Uno ha il solito cappello a ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) "Un po', un po'". Di certo molto contenti di questa prima volta insieme. Antonelloe Francesco Dehanno l'aria di godersela davvero. Uno ha il solito cappello a ...

Pubblicità

telodogratis : Venditti & De Gregori, due ‘filosofi e falegnami’ in concerto a Roma - davidedesario : Un pubblico agèe applaude Venditti e De Gregori. Bello vederli insieme. Bella Roma. Peccato un impianto luci e un p… - laelis_b : De Gregori e Venditti all’Olimpico: c’è la spazzatura, ho parcheggiato in quarta fila e forse dopo non trovo la mac… - zazoomblog : Venditti & De Gregori due ‘filosofi e falegnami’ in concerto a Roma - #Venditti #& #Gregori #‘filosofi - RtVecchio : Venditti & De Gregori allo Stadio Olimpico per la prima volta insieme dopo 50 anni. #venditti #degregori #roma… -