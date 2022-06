Torino Pride: "Siamo migliaia, pronti a partire" (Di sabato 18 giugno 2022) "Siamo già in migliaia, pronti a partire. Il Pride sta per colorare le vie della città e sarà un'occasione straordinaria". Così il coordinatore del Torino Pride, Marco Giusta. Sono 18 i carri in ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) "già in. Ilsta per colorare le vie della città e sarà un'occasione straordinaria". Così il coordinatore del, Marco Giusta. Sono 18 i carri in ...

Pubblicità

SimoneAlliva : La Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna a 1.500 di multa per Silvana De Mari Aveva scritto:'il mov… - MyArcticHorizon : Mi dispiace quest'anno di non andare al pride di Torino ma fa un caldo che non mi reggo in piedi Devo trovare un mo… - nikatossica : RT @myssstaneIenoir: Crimine d'odio al pride di Torino - myssstaneIenoir : Crimine d'odio al pride di Torino - localteamtv : Dopo la grande parata di Roma, il Pride arriva anche a Torino. Attimi di preparazione prima dell'inizio del colorat… -