Torino, Bremer: “Lascio la squadra, to valutando molte proposte” (Di sabato 18 giugno 2022) Torino, Bremer- Dopo molte illazzioni torna ad essere protagonista Bremer del Torino con una grande dichiarazioni ad oggi in casa granata. LE SUE PAROLE “Tra i migliori giocatori in assoluto dell’ultima stagione di Serie A, Gleison Bremer si appresta a vivere un’estate da protagonista anche fuori dal campo. Il difensore del Torino, infatti, da tempo è nel mirino delle big italiane ma non solo. Accostato all’Inter, soprattutto, il brasiliano lascerà la maglia granata nel pieno della maturazione calcistica. “Avevo già detto lo scorso anno al tecnico e alla società che avevo intenzione di andare via – conferma il classe ’97 ai microfoni di Resenha ESPN – . Il mister mi ha detto: ‘Resta, aiuta la squadra. Il prossimo anno farai il passo successivo’. Tutti ... Leggi su seriea24 (Di sabato 18 giugno 2022)- Dopoillazzioni torna ad essere protagonistadelcon una grande dichiarazioni ad oggi in casa granata. LE SUE PAROLE “Tra i migliori giocatori in assoluto dell’ultima stagione di Serie A, Gleisonsi appresta a vivere un’estate da protagonista anche fuori dal campo. Il difensore del, infatti, da tempo è nel mirino delle big italiane ma non solo. Accostato all’Inter, soprattutto, il brasiliano lascerà la maglia granata nel pieno della maturazione calcistica. “Avevo già detto lo scorso anno al tecnico e alla società che avevo intenzione di andare via – conferma il classe ’97 ai microfoni di Resenha ESPN – . Il mister mi ha detto: ‘Resta, aiuta la. Il prossimo anno farai il passo successivo’. Tutti ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Nell'affare #Bremer il @TorinoFC_1906 vorrebbe inserire #Casadei, ma per i nerazzurri è in… - Simjer91 : Il Torino chiede per Bremer 50 milioni. Volete anche una fetta di culo? Comunque se va via Skriniar e non prendon… - Tiarossi2 : RT @Marcoelraa: Milan #Skriniar sarà il sacrificato dell'#Inter. Il #PSG ha trovato l'accordo con lo slovacco che firmerà un quinquennale a… - ferrantelli94 : RT @marifcinter: #Bremer: 'Juric mi ha convinto a restare, per fare lo step successivo ora. E io voglio giocare in Champions, andare in Naz… - PSGRelay : RT @Marcoelraa: Milan #Skriniar sarà il sacrificato dell'#Inter. Il #PSG ha trovato l'accordo con lo slovacco che firmerà un quinquennale a… -