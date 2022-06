Taranto: secondo appuntamento di LibrAria Oggi (Di sabato 18 giugno 2022) Ha collaborato alle cronache culturali della 'Gazzetta del Mezzogiorno', del 'Quotidiano', del 'Corriere del Giorno'. È stato direttore della rivista 'Astolfo', redattore e collaboratore della ... Leggi su noinotizie (Di sabato 18 giugno 2022) Ha collaborato alle cronache culturali della 'Gazzetta del Mezzogiorno', del 'Quotidiano', del 'Corriere del Giorno'. È stato direttore della rivista 'Astolfo', redattore e collaboratore della ...

Pubblicità

CCalcistica : @leonardspartano @PassioneMessina Sono d'accordo. A Taranto le cose non vanno affatto bene. Secondo me, se Lo Monac… - AldoSciara : @rioneparione @stacce2021 @SalvaCostanzo Si però non puoi dire che a Taranto i 5Stelle non hanno radicamento, non s… - laperlaneranera : Dove ci stanno Portando? I Pericoli del Rigassificatore. Secondo lo studio preparato del Pentagono nel 1982, l’ener… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Dove ci stanno Portando? I Pericoli del Rigassificatore. Secondo lo studio preparato del Pentagono nel 1982, l’energia… - laperlaneranera : Dove ci stanno Portando? I Pericoli del Rigassificatore. Secondo lo studio preparato del Pentagono nel 1982, l’ener… -