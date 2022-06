Se il mondo unipolare non esiste più è positivo. Ma la via non è il bipolarismo Usa vs Russia/Cina (Di sabato 18 giugno 2022) Putin, parlando ieri a Mosca, ha affermato che “Il mondo unipolare non esiste più”. E’ vero che il mondo unipolare non esiste più ed è vero che gli Usa si comportano come se fosse possibile negare questo fatto e cercare di imporre – per via militare o per via di sanzioni economiche – il loro volere sovrano. Il mondo unipolare è stato messo in discussione non dalla guerra in Ucraina ma dalla globalizzazione. Questa ha prodotto una pluralità di poli di sviluppo economici e una drastica modifica delle gerarchie mondiali. Sulla base di questi cambiamenti economici sono avvenuti anche cambiamenti militari (proprio oggi la Cina ha varato la sua terza portaerei) e parallelamente la Russia ha ripreso una sua postura da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Putin, parlando ieri a Mosca, ha affermato che “Ilnonpiù”. E’ vero che ilnonpiù ed è vero che gli Usa si comportano come se fosse possibile negare questo fatto e cercare di imporre – per via militare o per via di sanzioni economiche – il loro volere sovrano. Ilè stato messo in discussione non dalla guerra in Ucraina ma dalla globalizzazione. Questa ha prodotto una pluralità di poli di sviluppo economici e una drastica modifica delle gerarchie mondiali. Sulla base di questi cambiamenti economici sono avvenuti anche cambiamenti militari (proprio oggi laha varato la sua terza portaerei) e parallelamente laha ripreso una sua postura da ...

