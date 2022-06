Pubblicità

MediasetTgcom24 : L'incrociatore russo Varyag davanti alle coste del Salento: la sfida di Putin alla Nato (e all'Italia) #puglia… - delluccimarco1 : Putin sfida Usa e Ue: 'sanzioni folli, avete fallito' - marchess88 : #Putin sfida il mondo dicendo che è finito il dominio degli #Usa - FioreDiPasqual1 : #Putin … e i“princìpi del nuovo ordine mondiale”. La sfida del presente ?? - Arianna42843157 : RT @napam_51: GRANDE PRESIDENTE PUTIN ...!??“Sanzioni folli e sconsiderate”: Putin sfida Usa e Europa -

Le sanzioni dell'Occidente "sono folli e sconsiderate, il loro scopo era schiacciare l'economia della Federazione russa ma non non hanno funzionato". Gli Stati Uniti "pensano di essere l'unico centro ...La sfida di Biden si snoda su due fronti: il primo è quello militare, per le armi all'Ucraina l'America ha finora stanziato quasi 6 miliardi di dollari. Il secondo è invece quello delle sanzioni. Intervista allo storico, in libreria con "Ucraina anno zero" (Guerini): Putin pagherà più di tutti il suo ricatto del gas, lo sgarbo ad Eni una sfida contro l'Italia. Bene il protagonismo italiano in ...