Myriam Catania torna al mare col compagno e il piccolo Jacques (Di sabato 18 giugno 2022) In passato non mancavano mai d’estate le foto di Myriam Catania al mare tra barca e spiaggia, bellissima e passionale tra le braccia di Luca Argentero. Poi è arrivato una nuova importante storia d’amore. Dopo la fine del matrimonio con il collega Myriam Catania ha incontrato Quentin Kammermann, è nato il loto bellissimo Jacques, poi è arrivata la crisi, l’annuncio che forse era tutto finito ma poi l’amore ha poi vinto di nuovo. Finalmente sono tornate le bellissime foto di Myriam Catania al mare, splendida in bikini, poco attenta ad essere perfetta, molto di più ad essere vera e felice tra le braccia dei due uomini più importanti della sua vita. La coppia è a Sabaudia, i paparazzi li hanno beccati tra giochi in acqua, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 18 giugno 2022) In passato non mancavano mai d’estate le foto dialtra barca e spiaggia, bellissima e passionale tra le braccia di Luca Argentero. Poi è arrivato una nuova importante storia d’amore. Dopo la fine del matrimonio con il collegaha incontrato Quentin Kammermann, è nato il loto bellissimo, poi è arrivata la crisi, l’annuncio che forse era tutto finito ma poi l’amore ha poi vinto di nuovo. Finalmente sonote le bellissime foto dial, splendida in bikini, poco attenta ad essere perfetta, molto di più ad essere vera e felice tra le braccia dei due uomini più importanti della sua vita. La coppia è a Sabaudia, i paparazzi li hanno beccati tra giochi in acqua, ...

Pubblicità

rossellarasulo : Il nuovo numero di GENTE è in edicola con le interviste a @marcoliorni, Ronn Moss, Lavinia Biagiotti,… - lauracivitelli : Apro Instagram e mi trovo le t3tte della signora fesserilli sbattute in primo piano, alexa play dio grazie by myriam catania - Leila_KJ : MYRIAM CATANIA PER SEMPRE FAMOSAH #lavapiatterandia - Dievell4 : Da sinistra a destra Matilde Brandi, Ilary Blasi, Myriam Catania e Vera Gemma - GioCellRed : Ditonellapiaga venuta a ripulire quel palco dopo l’ultima esibizione alexa play DIO GRAZIEEEEEE by Myriam Catania -