MotoGP, Quartararo: 'Ho davvero spinto come un maiale' (Di sabato 18 giugno 2022) Un giro - fantastico - completamente al limite. Niente di più, niente di meno: Fabio Quartararo è davvero l'unico pilota a saper sfruttare le doti della M1 e, ancora una volta, lo ha dimostrato nelle ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 18 giugno 2022) Un giro - fantastico - completamente al limite. Niente di più, niente di meno: Fabiol'unico pilota a saper sfruttare le doti della M1 e, ancora una volta, lo ha dimostrato nelle ...

SkySportMotoGP : ?? PECCO DA SOGNO CONQUISTA LA POLE ?? Quartararo in prima fila, Zarco 3° I risultati ? - autosport : It's pole position for @PeccoBagnaia at the #GermanGP ???? ?? 2. Fabio Quartararo 3. Johann Zarco 4. Aleix Espargaro… - SkySportMotoGP : GP Germania, Quartararo 2° in griglia: 'Ho spinto al limite come un maiale'. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - motosprint : #MotoGP, #Quartararo: 'Ho davvero spinto come un maiale' ??? - infoitsport : MotoGP, GP Germania: Quartararo si complimenta con Bagnaia per la pole. VIDEO -