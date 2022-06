Mosca: “L’Ucraina con i confini di prima non c’è e non ci sarà più” (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu – “L’Ucraina che conoscevamo, all’interno di quei confini, non c’è più. E non lo sarà più, questo è ovvio”. Perché “quei confini non esistono più”. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni quelle pronunciate da Maria Zakharova in un’intervista rilasciata a Sky News Arabia e ripresa dalle agenzie russe. Ucraina nell’Ue? “Promesse false” La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, ha poi puntato il dito contro l’Unione europea che ha aperto le porte alL’Ucraina come futuro stato membro, parlando di “promesse false” che non portano a nulla di buono. “Per anni la comunità occidentale ha manipolato questa storia del coinvolgimento delL’Ucraina nelle sue strutture di integrazione, e da allora L’Ucraina è andata di male in peggio”, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu – “che conoscevamo, all’interno di quei, non c’è più. E non lopiù, questo è ovvio”. Perché “queinon esistono più”. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni quelle pronunciate da Maria Zakharova in un’intervista rilasciata a Sky News Arabia e ripresa dalle agenzie russe. Ucraina nell’Ue? “Promesse false” La portavoce del ministero degli Esteri di, ha poi puntato il dito contro l’Unione europea che ha aperto le porte alcome futuro stato membro, parlando di “promesse false” che non portano a nulla di buono. “Per anni la comunità occidentale ha manipolato questa storia del coinvolgimento delnelle sue strutture di integrazione, e da alloraè andata di male in peggio”, ...

