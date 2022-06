Maldini e Massara | perché non c' è ancora la firma E il mercato è fermo

Pubblicità

Tutto congelato, nonostante i quasi quaranta gradi dell'estate milanese. Il rinnovo di Paoloe Fredericè ancora in freezer, a dodici giorni dalla scadenza dei loro contratti col Milan. Non c'è ansia nell'ambiente rossonero sul buon esito della vicenda, ma insomma, il ...Quando partirà il mercato del Milan: dipende daSecondo quanto riportato dal Corriere della Sera, questo stand - by al mercato sia in entrata che in uscita dipende soprattutto da ...L'algerino non rinnova e non ha ancora detto sì alla proposta di prolungamento a 3 milioni. Su di lui lo United ma non ...MILANO - La questione legata al rinnovo Maldini e Massara è diventata ormai un tormentone. I due dirigenti del Milan che hanno il contratto in scadenza a fine giugno non hanno ancora rinnovato. E il p ...