(Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca FP1 – Cronaca FP2 – Highlights prove libere Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno e benvenuti allatestuale del Gran Premio diper la! Dopo le prime due sessioni di prove libere di ieri, si torna in pista al Sachsenring per FP3 e, soprattutto,! Grande attesa per l’intero weekend in terra tedesca, e fino a questo momento le aspettative sono state pienamente rispettate: grande equilibrio, come d’altronde spesso accade in, piloti con tempi molto vicini tra di loro e tutti in lotta per conquistare le migliori posizioni in griglia di partenza. Particolari attenzioni da riservare, sin dalla mattina, alla terza sessione di prove libere (che ...

13.55 - Nelle PL2 di, miglior tempo di Suzuki (1:26.393), davanti a Foggia (+0.162) e Guevara (+0.228). 13.50 - In mattinata distacchi minimi tra i piloti, con ben 4 centauri diversi al vertice ...... qualifiche Moto2 Domenica 19 Ore 8.55: warm up, Moto2, MotoGP Ore 11: garaOre 12.20: gara Moto2 Ore 14: gara MotoGP Chi trasmette in TV e in streaming l'evento,e in differita. Per ... LIVE Moto3, GP Germania 2022 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Foggia prova a rilanciarsi Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE testuale del Gran Premio di Germania 2022 per la Moto3! Dopo le prime due sessioni di prove libere di ieri, ...I protagonisti della MotoGP 2022 si preparano a tornare in pista in Germania per il 9° round stagionale: gli orari TV di Sky, DAZN e TV8 ...