LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: quarto posto amaro per Raffaeli, vince Atamanov (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:11 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa gara e vi augura un buon proseguimento di giornata. 15:10 Il programma degli Europei di Ginnastica ritmica continua questo pomeriggio con la prova a squadra, appuntamento alle 16:00. 15:08 C’è davvero tanto rammarico per Sofia Raffaeli, che alla viglia appariva come una delle favorite addirittura per la vittoria. Purtroppo l’azzurra ha pagato cara la perdita sul finale dell’esercizio al cerchio ed una prestazione al nastro non eccellente. Le azzurre avranno modo di rifarsi domani mattina con le finali di specialità. 15:05 In casa Italia Sofia Raffaeli si è piazzata quarta con 131.250, ad appena quattro decimi dal terzo posto, mentre ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:11 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa gara e vi augura un buon proseguimento di giornata. 15:10 Il programma deglidicontinua questo pomeriggio con la prova a squadra, appuntamento alle 16:00. 15:08 C’è davvero tanto rammarico per Sofia, che alla viglia appariva come una delle favorite addirittura per la vittoria. Purtroppo l’azzurra ha pagato cara la perdita sul finale dell’esercizio al cerchio ed una prestazione al nastro non eccellente. Le azzurre avranno modo di rifarsi domani mattina con le finali di specialità. 15:05 In casa Italia Sofiasi è piazzata quarta con 131.250, ad appena quattro decimi dal terzo, mentre ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Europei 2022 in DIRETTA: le Farfalle sognano in grande nella gara a squadre! - #Ginnastica… - infoitsport : LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli incanta! E' prima nell'All Around. Baldassarri in… - infoitsport : LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli bene alle clavette ma perde terreno al nastro - zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Europei 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli parte al comando Baldassarri per la rimonta -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Europei 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri iniziano l’avventura continent… -