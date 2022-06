La leggenda del pop britannico Sir Paul McCartney compie 80 anni (Di sabato 18 giugno 2022) La leggenda del pop britannico, Sir Paul McCartney, ha compiuto 80 anni (il 18 giugno) e li ha festeggiati in tournée negli Stati Uniti, a conclusione del suo "Got back tour", durante il quale ha riempito gli stadi americani per un mese e mezzo. Sul palco per l'ultima data americana altre due icone della musica internazionale, Bruce Springsteen e John Bon Jovi; quest'ultimo gli ha anche intonato Happy Birthday davanti a 50.000 spettatori in New Jersey. Sempre iperattivo, l'ex Beatle sarà a breve in cartellone al mitico festival di Glastonbury, nel sud-ovest dell'Inghilterra, un'agenda davvero fitta. "Le folle a Glastonbury mi hanno sempre ricordato una scena di una battaglia medievale", ha twittato a fine marzo il "Macca".video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 giugno 2022) Ladel pop, Sir, ha compiuto 80(il 18 giugno) e li ha festeggiati in tournée negli Stati Uniti, a conclusione del suo "Got back tour", durante il quale ha riempito gli stadi americani per un mese e mezzo. Sul palco per l'ultima data americana altre due icone della musica internazionale, Bruce Springsteen e John Bon Jovi; quest'ultimo gli ha anche intonato Happy Birthday davanti a 50.000 spettatori in New Jersey. Sempre iperattivo, l'ex Beatle sarà a breve in cartellone al mitico festival di Glastonbury, nel sud-ovest dell'Inghilterra, un'agenda davvero fitta. "Le folle a Glastonbury mi hanno sempre ricordato una scena di una battaglia medievale", ha twittato a fine marzo il "Macca".video width="746" height="420" ...

