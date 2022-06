La BCE ci salva tutti: perché l’UE unita è la nostra più importante risorsa? (Di sabato 18 giugno 2022) La BCE ha annunciato in questi giorni, a seguito di una riunione straordinaria del consiglio direttivo, l’intenzione di continuare a sostenere l’acquisto sul mercato finanziario di obbligazioni di tutti i paesi membri. Dunque anche quelle di paesi pesantemente indebitati come il nostro. Che rischierebbero altrimenti di veder galoppare uno spread già alle stelle. Se nel 2008 era la crisi finanziaria di Wall Street ad innescare la “tempesta perfetta”sui mercati, esponendo i paesi con ingenti debiti pubblici alle grinfie della speculazione finanziaria. Oggi è sopratutto l’inflazione a porre sotto pressione le economie di tutto il mondo. Il caro energia dovuto alla guerra in Ucraina e il rallentamento dell’economia post–pandemia, hanno ricreato la tempesta perfetta. Una tempesta alla quale solo un’Europa unita può sperare di sopravvivere. ... Leggi su velvetmag (Di sabato 18 giugno 2022) La BCE ha annunciato in questi giorni, a seguito di una riunione straordinaria del consiglio direttivo, l’intenzione di continuare a sostenere l’acquisto sul mercato finanziario di obbligazioni dii paesi membri. Dunque anche quelle di paesi pesantemente indebitati come il nostro. Che rischierebbero altrimenti di veder galoppare uno spread già alle stelle. Se nel 2008 era la crisi finanziaria di Wall Street ad innescare la “tempesta perfetta”sui mercati, esponendo i paesi con ingenti debiti pubblici alle grinfie della speculazione finanziaria. Oggi è sopratutto l’inflazione a porre sotto pressione le economie di tutto il mondo. Il caro energia dovuto alla guerra in Ucraina e il rallentamento dell’economia post–pandemia, hanno ricreato la tempesta perfetta. Una tempesta alla quale solo un’Europapuò sperare di sopravvivere. ...

