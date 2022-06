Johnny Depp replica a Amber Heard: “Mi ama ancora? Vuole solo continuare a litigare” (Di sabato 18 giugno 2022) Dice Amber Heard: “Lo amo ancora”. Risponde Johnny Depp: “Non si rassegna, Vuole solo continuare a litigare”. ancora una schermaglia tra i due attori. Dopo la sentenza del tribunale della contea di Fairfax in Virginia, dopo sei settimane di processo e tredici ore di deliberazioni in camera di consiglio, era difficile immaginare che il processo mediatico non lasciasse strascichi. Lui, Johnny Depp, si sta rilassando dopo la battaglia legale suonando con gli amici, Jeff Beck per primo. Lei, Amber Heard, ha rilasciato qualche giorno fa, il 14 giugno, un’intervista alla Nbc in cui ha ammesso: “Io amo ancora Johnny. Lo amo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Dice: “Lo amo”. Risponde: “Non si rassegna,”.una schermaglia tra i due attori. Dopo la sentenza del tribunale della contea di Fairfax in Virginia, dopo sei settimane di processo e tredici ore di deliberazioni in camera di consiglio, era difficile immaginare che il processo mediatico non lasciasse strascichi. Lui,, si sta rilassando dopo la battaglia legale suonando con gli amici, Jeff Beck per primo. Lei,, ha rilasciato qualche giorno fa, il 14 giugno, un’intervista alla Nbc in cui ha ammesso: “Io amo. Lo amo ...

