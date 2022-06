Inter, priorità cessioni (Di sabato 18 giugno 2022) L'Inter, prima di iniziare a formalizzare le operazioni in entrata, vuole concludere le cessioni. Sul tavolo ci sono i nomi di Alexis Sanchez,... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 giugno 2022) L', prima di iniziare a formalizzare le operazioni in entrata, vuole concludere le. Sul tavolo ci sono i nomi di Alexis Sanchez,...

Pubblicità

sportli26181512 : Inter, priorità cessioni: L'Inter, prima di iniziare a formalizzare le operazioni in entrata, vuole concludere le c… - mantegazziani : RT @__lindt__: A passare tutto il tempo a fare i conti in tasca all'Inter, succede che i tuoi colpi di mercato se ne vanno altrove. 'Quelli… - DioMarlonBrando : RT @__lindt__: A passare tutto il tempo a fare i conti in tasca all'Inter, succede che i tuoi colpi di mercato se ne vanno altrove. 'Quelli… - __lindt__ : A passare tutto il tempo a fare i conti in tasca all'Inter, succede che i tuoi colpi di mercato se ne vanno altrove… - infoitsport : Altro che Siviglia e Marsiglia, Sanchez ha una sola priorità: ostacolo per l'Inter -

Futuro Bremer, arriva l'annuncio UFFICIALE del brasiliano Come noto, in prima fila per il brasiliano ci sono il Tottenham di Conte e soprattutto l'Inter. Anche la Juventus è sullo sfondo, al momento concentrata su altre priorità come Di Maria. In ogni caso, ... La Juve ritorna su Arnautovic, addio a Rabiot. Tutte le trattative in diretta di Redazione Sport e Redazione Di Marzio Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati Ore 08:16 ...priorità Inter, priorità cessioni Calciomercato.com Come noto, in prima fila per il brasiliano ci sono il Tottenham di Conte e soprattutto l'. Anche la Juventus è sullo sfondo, al momento concentrata su altrecome Di Maria. In ogni caso, ...di Redazione Sport e Redazione Di Marzio Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Milan,, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati Ore 08:16 ...