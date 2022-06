Hai questa tessera sanitaria? Scatta l’allarme, cos’è successo ai microchip (Di sabato 18 giugno 2022) La tessera sanitaria è un documento personale che ha sostituito il tesserino plastificato del codice fiscale per tutti i cittadini italiani aventi diritto alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e muniti di codice fiscale. La tessera sanitaria funge anche da carta nazionale dei servizi. All’interno di essa è inserito un microchip che contiene tutte le informazioni utili e il quale serva alla sua funzione. Purtroppo a causa della mancanza dei semiconduttori potremmo ritrovarci senza il chip delle tessere sanitarie. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.



