GP Canada, Russell: “Divertente guidare su questo circuito, ma dovremo fare meglio nei prossimi giorni” (Di sabato 18 giugno 2022) Il pilota della Mercedes, George Russell, ha commentato così la seconda sessione di prove libere in Canada appena vissuta: “E’ Divertente guidare su questo circuito, difficile ma godibile. Non siamo riusciti ad ottenere tutto quello che volevamo, dovremo recuperare nei prossimi giorni, piloti come Vettel e Alonso stanno andando molto forte. Bisognerà fare anche importanti valutazioni sulle gomme, per cercare di performare al meglio domani e in gara”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Il pilota della Mercedes, George, ha commentato così la seconda sessione di prove libere inappena vissuta: “E’su, difficile ma godibile. Non siamo riusciti ad ottenere tutto quello che volevamo,recuperare nei, piloti come Vettel e Alonso stanno andando molto forte. Bisogneràanche importanti valutazioni sulle gomme, per cercare di performare aldomani e in gara”. SportFace.

