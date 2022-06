Ginnastica ritmica, Europei Tel Aviv 2022: argento per le Farfalle nell’All-Around, vince Israele (Di sabato 18 giugno 2022) E’ medaglia d’argento per le Farfalle nell’All-Around agli Europei di Tel Aviv, in Israele. Tanto rammarico per Alessia Maurelli e compagne, autrici di due prove incredibili, un 34.000 con nastri e palle e un 35.650 ai cinque cerchi che valgono il 69.650 complessivo e il secondo posto dietro alle padrone di casa di Isreale, che con un 36.950 finale con i cinque cerchi ha ottenuto la medaglia d’oro con il complessivo di 69.950. Bronzo per l’Azerbaijan (65.400). SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) E’ medaglia d’per leaglidi Tel, in. Tanto rammarico per Alessia Maurelli e compagne, autrici di due prove incredibili, un 34.000 con nastri e palle e un 35.650 ai cinque cerchi che valgono il 69.650 complessivo e il secondo posto dietro alle padrone di casa di Isreale, che con un 36.950 finale con i cinque cerchi ha ottenuto la medaglia d’oro con il complessivo di 69.950. Bronzo per l’Azerbaijan (65.400). SportFace.

Pubblicità

lattuga99 : ???? LE FARFALLE AZZURRE VINCONO LA MEDAGLIA D'ARGENTO NELLA FINALE ALL-AROUND A SQUADRE AGLI EUROPEI DI GINNASTICA R… - zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia respinge il primo assalto della Bulgaria! Le Farfalle sog… - Sport24h_it : Tel Aviv – Sofia Raffaeli è la quarta miglior ginnasta del 38° Campionato Europeo di Ritmica, in scena a Tel Aviv,… - Giornaleditalia : #italpresssport Ginnastica: Europei Ritmica. Raffaeli è quarta nell'All Around - Eurosport_IT : Che peccato! ?? #ginnasticaritmica | #Raffaeli -