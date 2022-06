Ginnastica artistica, Luca Lino Garza e Mario Macchiati giù dal podio in World Challenge Cup (Di sabato 18 giugno 2022) A Koper (Slovenia) sono andate in scena le prime Finali di Specialità della tappa della World Challenge Cup, il terzo circuito internazionale di Ginnastica artistica per importanza. C’erano due italiani impegnati in gara, ma purtroppo non sono arrivati podi. Luca Lino Garza ha concluso al quinto posto l’atto conclusivo al corpo libero (13.750), dove si è imposto il britannico Harry Hepworth (14.200) davanti agli statunitensi Riley Loos (14.100) e Taylor Burkhart (13.950). Al cavallo con maniglie, invece, l’atleta della Costanza Massucchi Mortara ha terminato in ottava posizione (11.900), appena alle spalle dell’altro azzurro Mario Macchiati (12.900). A imporsi è stato il croato Mateo Zugec (14.050) davanti all’ucraino Petro Pakhniuk ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) A Koper (Slovenia) sono andate in scena le prime Finali di Specialità della tappa dellaCup, il terzo circuito internazionale diper importanza. C’erano due italiani impegnati in gara, ma purtroppo non sono arrivati podi.ha concluso al quinto posto l’atto conclusivo al corpo libero (13.750), dove si è imposto il britannico Harry Hepworth (14.200) davanti agli statunitensi Riley Loos (14.100) e Taylor Burkhart (13.950). Al cavallo con maniglie, invece, l’atleta della Costanza Massucchi Mortara ha terminato in ottava posizione (11.900), appena alle spalle dell’altro azzurro(12.900). A imporsi è stato il croato Mateo Zugec (14.050) davanti all’ucraino Petro Pakhniuk ...

