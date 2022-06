Fedez scrive un messaggio a Giovanni Allevi, non si conoscono ma conosce il suo incubo (Di sabato 18 giugno 2022) La solidarietà che Fedez ha ricevuto quando ha rivelato sui social di avere un tumore adesso la rivolge a chi come Giovanni Allevi sta vivendo il suo stesso incubo. Come Gianluca Vialli e tanti altri hanno fatto con lui Fedez allo stesso modo ha scritto un messaggio al musicista a cui è stato diagnosticato un mieloma. Dolori forti e continui confidati in queste settimane dal pianista e compositore, un malessere che avvertiva alla schiena e che purtroppo si è rivelato essere ben altro. E’ con modalità differenti che Fedez e Allevi hanno voluto condividere con i fan il difficili momento, le brutte notizie di salute, ma quello stop da tutto li avvicina anche se non si conoscono, non si sono mai incontrati. E’ poche ore dopo l’annuncio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 18 giugno 2022) La solidarietà cheha ricevuto quando ha rivelato sui social di avere un tumore adesso la rivolge a chi comesta vivendo il suo stesso. Come Gianluca Vialli e tanti altri hanno fatto con luiallo stesso modo ha scritto unal musicista a cui è stato diagnosticato un mieloma. Dolori forti e continui confidati in queste settimane dal pianista e compositore, un malessere che avvertiva alla schiena e che purtroppo si è rivelato essere ben altro. E’ con modalità differenti chehanno voluto condividere con i fan il difficili momento, le brutte notizie di salute, ma quello stop da tutto li avvicina anche se non si, non si sono mai incontrati. E’ poche ore dopo l’annuncio ...

Pubblicità

infoitcultura : Giovanni Allevi ha un cancro, Fedez gli scrive: 'Non sarà facile, siamo con te' - telodogratis : Giovanni Allevi ha un cancro, Fedez gli scrive: “Non sarà facile, siamo con te” - infoitcultura : Fedez scrive a Giovanni Allevi per il mieloma: “In bocca al lupo per questo viaggio non facile” - 7Simone6 : Secondo me qui Vittoria si stava chiedendo 'Chissà se papà scrive ogni giorno??' @Fedez - ninda1952 : RT @RaiNews: 'Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte. Non essere ricordato dai miei figli', scrive Fedez che ra… -