F1, orario qualifiche GP Canada 2022 stasera: tv, streaming, diretta Sky, differita TV8

Archiviate le prime due sessioni di prove libere svoltesi nella giornata di ieri, ritorna in pista quest'oggi la Formula 1 per il Gran Premio del Canada 2022. Alcune importanti indicazioni circa cosa attenderci dal weekend canadese sono arrivate già ieri, questa sera si stabilirà la griglia di partenza.

Infatti, il primo appuntamento di giornata prevede a partire dalle ore 19:00 la terza sessione di prove libere (con altri dati da poter raccogliere in pista), ma l'attesa, naturalmente, è tutta per le 22:00, quando avranno inizio le qualifiche della Formula 1. Q1, Q2 e Q3 da vivere tutto d'un fiato, con possibili colpi di scena che potrebbero ribaltare ogni pronostico.

