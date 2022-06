Dove vedere Berrettini-van de Zandschulp oggi 18 giugno in TV e in streaming (Di sabato 18 giugno 2022) oggi, sabato 18 giugno, all’ATP Queen’s 2022 si giocherà l’incontro Berrettini-van de Zandschulp, valido per le semifinali del torneo londinese. L’azzurro punta a difendere il titolo conquistato qui lo scorso anno, magnifico trampolino di lancio per Wimbledon, Dove era riuscito a raggiungere una storica finale per il tennis italiano. Anche quest’oggi il romano affronterà la sfida contro l’avversario olandese da favorito, dopo aver demolito nella partita disputata ieri l’americano Tommy Paul, sconfitto per due set a zero con il punteggio perentorio di 6-4, 6-2. Di seguito le informazioni da conoscere sull’orario di inizio e Dove vedere Berrettini-van de Zandschulp oggi in televisione e in ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 18 giugno 2022), sabato 18, all’ATP Queen’s 2022 si giocherà l’incontro-van de, valido per le semifinali del torneo londinese. L’azzurro punta a difendere il titolo conquistato qui lo scorso anno, magnifico trampolino di lancio per Wimbledon,era riuscito a raggiungere una storica finale per il tennis italiano. Anche quest’il romano affronterà la sfida contro l’avversario olandese da favorito, dopo aver demolito nella partita disputata ieri l’americano Tommy Paul, sconfitto per due set a zero con il punteggio perentorio di 6-4, 6-2. Di seguito le informazioni da conoscere sull’orario di inizio e-van dein televisione e in ...

