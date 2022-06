Di Maio ancora all'assalto di Conte: "L'Italia non è un paese neutrale. Sulla guerra non si scherza" (Di sabato 18 giugno 2022) "Ho letto in queste ore che ci sono dei senatori del M5s che avrebbero proposto una bozza di testo da inserire nella risoluzione che di fatto ci disalinea dalla Nato e dall'Unione europea. Ecco, se ci allontaniamo dalla Nato mettiamo a repentaglio la sicurezza dell'Italia. Da ministro degli Esteri credo di dover difendere la collocazione geopolitica del nostro paese: l'Italia non è un paese neutrale". Luigi Di Maio è intervenuto quest'oggi al "Blue Forum Italia Network" organizzato a Gaeta. E da quel proscenio ne ha approfittato per menare qualche altro fendente nei confronti di Giuseppe Conte e della sua gestione ai vertici del Movimento cinque stelle, dopo che negli ultimi giorni i due se ne sono dette di ogni. Parlando dell'imminente ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 giugno 2022) "Ho letto in queste ore che ci sono dei senatori del M5s che avrebbero proposto una bozza di testo da inserire nella risoluzione che di fatto ci disalinea dalla Nato e dall'Unione europea. Ecco, se ci allontaniamo dalla Nato mettiamo a repentaglio la sicurezza dell'. Da ministro degli Esteri credo di dover difendere la collocazione geopolitica del nostro: l'non è un". Luigi Diè intervenuto quest'oggi al "Blue ForumNetwork" organizzato a Gaeta. E da quel proscenio ne ha approfittato per menare qualche altro fendente nei confronti di Giuseppee della sua gestione ai vertici del Movimento cinque stelle, dopo che negli ultimi giorni i due se ne sono dette di ogni. Parlando dell'imminente ...

Pubblicità

RickyTR74 : @La_manina__ @merlo_grazie @Adriano36240949 Si può pensare quello che si vuole di Berlusconi come politico ma parag… - kijuyu : RT @MicheleBonates3: Come ridursi nella brutta copia di Renzi e Calenda,pugnalare alle spalle prerogativa dei peggiori politici. Il Movimen… - zazoomblog : Di Maio contro i senatori M5s: «Stop alle armi per Kiev? Non sta in piedi». Siluro da Gubitosa (vice di Conte): «No… - zazoomblog : Draghi ancora pressato dal M5S nella risoluzione grillina c’è il no allinvio di altre armi in Ucraina. Ma Di Maio:… - nemiroski : RT @serenel14278447: IL VOTO SU KIEV Ucraina, bozza dei senatori M5S: «Stop invio di armi». Gubitosa: «Di Maio ci rappresenta ancora?» di R… -