Dalle vette agli abissi, ecco i 10 luoghi più strani dove sono state trovate le microplastiche (Di sabato 18 giugno 2022) Tra deserti e nevi perenni, ma anche nel nostro organismo, sulle ragnatele e appiccicate alle api. 10 dei posti più remoti, assurdi e inquietanti in cui sono state identificati i frammenti negli ultimi anni Leggi su wired (Di sabato 18 giugno 2022) Tra deserti e nevi perenni, ma anche nel nostro organismo, sulle ragnatele e appiccicate alle api. 10 dei posti più remoti, assurdi e inquietanti in cuiidentificati i frammenti negli ultimi anni

Pubblicità

luporcello93 : @me_deae Se mostri a tutti il CU..ore grande che hai, sicuramente ti faranno fare la parata. Una parata così grande… - tdg_trekking : RT @BorgoSavonarola: Le guide di Dove Cammini La via Francigena e i percorsi più belli d'Italia 20 #Trekking dalle #Alpi alla #Sicilia Pas… - BorgoSavonarola : Le guide di Dove Cammini La via Francigena e i percorsi più belli d'Italia 20 #Trekking dalle #Alpi alla #Sicilia… - BzBroono : @fattoquotidiano non sono abbonato quindi mi perdo la parte oltre la preview ed è un peccato, perché dalle prime ri… -