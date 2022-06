Che emozione Gigi d’Alessio ed LDA insieme sul palco di Napoli (Di sabato 18 giugno 2022) E’ stata una serata ricchissima di emozioni quella di ieri a Napoli per il pubblico di Rai 1 e per i fan di Gigi d’Alessio ed è inutile negare che uno dei momenti più magici della serata ha visto protagonista Luca, il figlio del cantante. Per la prima volta insieme in un concerto così importante, Gigi ed LDA hanno cantato Quello che fa male, una delle canzoni più amate dell’ex protagonista di Amici. Avrebbero potuto cantare un altro brano e invece Gigi ha deciso di “battezzare” suo figlio, con una sua canzone, ricordando al pubblico il grande talento di Luca. “Che sarebbe diventato un musicista l’ho capito quando aveva solo due anni, Luca ha la passione per la musica, è nato per fare questo” ha detto Gigi d’Alessio che si è detto orgoglioso di suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 18 giugno 2022) E’ stata una serata ricchissima di emozioni quella di ieri aper il pubblico di Rai 1 e per i fan died è inutile negare che uno dei momenti più magici della serata ha visto protagonista Luca, il figlio del cantante. Per la prima voltain un concerto così importante,ed LDA hanno cantato Quello che fa male, una delle canzoni più amate dell’ex protagonista di Amici. Avrebbero potuto cantare un altro brano e inveceha deciso di “battezzare” suo figlio, con una sua canzone, ricordando al pubblico il grande talento di Luca. “Che sarebbe diventato un musicista l’ho capito quando aveva solo due anni, Luca ha la passione per la musica, è nato per fare questo” ha dettoche si è detto orgoglioso di suo ...

