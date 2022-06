Ascolti tv, Gigi D’Alessio trionfa: il cantante napoletano su Rai1 sfiora il 25% (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl concerto per i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio a Napoli (Gigi – Uno come noi, 30 anni insieme) trasmesso su Rai1 ha registrato 3 milioni 462 mila telespettatori con il 24.50% di share e a seguire il segmento La festa di Gigi, in seconda serata, ne ha totalizzati 1 milione 570 mila (21.71%). Su Rete4 Quarto Grado – Le storie ha ottenuto 1 milione 312 mila telespettatori (10.63%). Su Canale5 la puntata della quarta serie di New Amsterdam è stata seguita da 1 milione 209 mila spettatori (8.62%). Su Italia1 il film Moschettieri del re – La penultima missione ha segnato 832 mila telespettatori (5.54%). Su La7 l’ultima puntata di Propaganda Live ha avuto una media di 548 mila spettatori (4.71%). Su Rai2 c’era la docuserie Mediterraneo: 480 mila telespettatori con il 3.1% ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl concerto per i 30 anni di carriera dia Napoli (– Uno come noi, 30 anni insieme) trasmesso suha registrato 3 milioni 462 mila telespettatori con il 24.50% di share e a seguire il segmento La festa di, in seconda serata, ne ha totalizzati 1 milione 570 mila (21.71%). Su Rete4 Quarto Grado – Le storie ha ottenuto 1 milione 312 mila telespettatori (10.63%). Su Canale5 la puntata della quarta serie di New Amsterdam è stata seguita da 1 milione 209 mila spettatori (8.62%). Su Italia1 il film Moschettieri del re – La penultima missione ha segnato 832 mila telespettatori (5.54%). Su La7 l’ultima puntata di Propaganda Live ha avuto una media di 548 mila spettatori (4.71%). Su Rai2 c’era la docuserie Mediterraneo: 480 mila telespettatori con il 3.1% ...

