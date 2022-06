Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 18 giugno 2022) Gli eventi datati 18Nel 2016, durante l’Europeo in Francia, Cristiano Ronaldo aveva dichiarato: “Ho vinto tanto nella mia carriera, ma conquistare un titolo con la Nazionale sarebbe strepitoso”. Quello che non è riuscito a fare Paolo Maldini, vincitore di cinque Champions come CR7 ma che con l’Italia ma masticato più volte amaro. E quella partita contro la Corea del 182002 è stata l’ultima in azzurro per la bandiera del Milan. Centoventisei presenze per lui, con esordio il 31 marzo 1988 a Spalato contro la Jugoslavia, di fronte al futuro compagno di club Dejan Savicevic: quel dì debuttava anche per Luca Fusi, come citato nella puntata dedicata alla kermesse del ’90 della serie ‘Buffa racconta Storie Mondiali’. Già, quelle ‘Notti magiche’ interrotte in una serata napoletana, nello stadio dove papà Cesare aveva esordito in azzurro da ...