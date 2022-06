Ucraina: Cremlino, 'attacchi informatici hanno ritardato discorso Putin a San Pietroburgo' (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Il discorso del presidente russo Vladimir Putin al Forum economico internazionale di San Pietroburgo è stato posticipato di un'ora a causa di "massicci attacchi informatici". Lo ha comunicato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che i tecnici stanno lavorando per riparare il sistema, ma ci vorrà del tempo. "Abbiamo bisogno di 30-40 minuti per ripristinare il database - ha affermato - "In considerazione di ciò, il presidente Putin ha deciso di posticipare il suo discorso di un'ora. Si svolgerà non alle 14:00, ma alle 15:00 (ora locale). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Ildel presidente russo Vladimiral Forum economico internazionale di Sanè stato posticipato di un'ora a causa di "massicci". Lo ha comunicato il portavoce delDmitry Peskov, aggiungendo che i tecnici stanno lavorando per riparare il sistema, ma ci vorrà del tempo. "Abbiamo bisogno di 30-40 minuti per ripristinare il database - ha affermato - "In considerazione di ciò, il presidenteha deciso di posticipare il suodi un'ora. Si svolgerà non alle 14:00, ma alle 15:00 (ora locale).

