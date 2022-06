TG1, un saluto che sa di addio | E’ caos in Rai: ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo il saluto sono emerse alcune indiscrezioni sulla rimozione del conduttore, e scoppia la polemica in Rai Nuove polemiche tornano a investire la direttrice della Rai, Monica Maggioni. Questa volta scatenare le critiche la decisione di rimuovere alcuni dei giornalisti che si occupano dell’edizione serale. Il gesto di uno di loro, in particolare, ha fatto scattare il caso. Un movimento con la mano che, seppur appena accennato, non è di certo sfuggito all’attenzione di spettatori e colleghi. Il saluto criptico di Giorgino al Tg1: rimosso dall’incarico? caos in Rai, Un indizio su quanto stesse accadendo è arrivato ieri sera quando Giorgino, per altro vicedirettore della testata, ha deciso di congedare il pubblico del TG dell’edizione delle 20 con un saluto con la mano e un arrivederci. Un segno, ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo ilsono emerse alcune indiscrezioni sulla rimozione del conduttore, e scoppia la polemica in Rai Nuove polemiche tornano a investire la direttrice della Rai, Monica Maggioni. Questa volta scatenare le critiche la decisione di rimuovere alcuni dei giornalisti che si occupano dell’edizione serale. Il gesto di uno di loro, in particolare, ha fatto scattare il caso. Un movimento con la mano che, seppur appena accennato, non è di certo sfuggito all’attenzione di spettatori e colleghi. Ilcriptico di Giorgino al Tg1: rimosso dall’incarico?in Rai, Un indizio su quanto stesse accadendo è arrivato ieri sera quando Giorgino, per altro vicedirettore della testata, ha deciso di congedare il pubblico del TG dell’edizione delle 20 con uncon la mano e un arrivederci. Un segno, ...

