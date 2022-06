Scontro tra ambulanza e moto: centauro in codice rosso (Di venerdì 17 giugno 2022) Si sono scontrati, a quanto pare frontalmente, e ad avere la peggio, purtroppo, è stato il centauro. Ancora un incidente a Roma, questa volta in zona Casal Palocco, sulla Cristoforo Colombo, all’incrocio con via del Canale della Lingua. Incidente sulla Colombo tra moto e ambulanza Per cause ancora tutte da accertare, una moto e un’ambulanza, che viaggiavano sulla Cristoforo Colombo all’incrocio con via del Canale della Lingua, si sono scontrate. Un impatto violento, al punto che è stato reso necessario l‘intervento dell’elisoccorso per trasportare in ospedale l’uomo rimasto ferito. Interviene l’eliambulanza Il motociclista, infatti, è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma, in codice ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 giugno 2022) Si sono scontrati, a quanto pare frontalmente, e ad avere la peggio, purtroppo, è stato il. Ancora un incidente a Roma, questa volta in zona Casal Palocco, sulla Cristoforo Colombo, all’incrocio con via del Canale della Lingua. Incidente sulla Colombo traPer cause ancora tutte da accertare, unae un’, che viaggiavano sulla Cristoforo Colombo all’incrocio con via del Canale della Lingua, si sono scontrate. Un impatto violento, al punto che è stato reso necessario l‘intervento dell’elisoccorso per trasportare in ospedale l’uomo rimasto ferito. Interviene l’eliIlciclista, infatti, è stato trasportato con l’eliall’ospedale San Camillo di Roma, in...

