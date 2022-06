Scontro nell' M5s e tensioni sulle armi a Kiev

Leggi su agi

(Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - Corsa contro il tempo al Senato dove in Commissione si è votato fino a tarda notte sugli emendamenti (è arrivato tra l'altro il via libera alla lotteria degli scontrini 'istantanea') al Dl Pnrr (sulla scuola per i possibili tagli) che deve avere il semaforo verde entro lunedì per un passaggio alla Camera. Ma all'inizio della prossima settimana (a Montecitorio si comincerà a votare sulla legge delega fiscale, l'accordo sembra blindato) i fari saranno puntati sulla risoluzionecomunicazioni del premier Draghi in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Il Pd punta ad evitare di entrare nel merito, a prendere atto della posizione che illustrerà il presidente del Consiglio per approvare la linea del governo, evitando così qualsiasi riferimento a temi divisivi, ma il Movimento 5 stelle vuole un passaggio...