Salari e Pensioni troppo bassi Il 18 giugno la Cgil scende in piazza

(Di venerdì 17 giugno 2022) Pace, giustizia sociale, democrazia, ma soprattutto il “LAVORO”! Queste le parole d’ordine della manifestazione nazionale indetta dallaper sabato 18, alle ore 10:00, indel Popolo a Roma. IL LAVORO, PRIMA DI TUTTO. Bisogna investire per combattere ora vecchie e nuove povertà, per una società sostenibile improntata alla giustizia sociale, al lavoro stabile e dignitoso.

& POLITICA/ La cura ai problemi italiani non passa dal salario minimo Invece coloro che non ... Riforma2022/ Tridico ha un'idea: "Salario minimo e libertà di scelta" Dal primo giugno ...... per rilanciare i grandi temi della contrattazione, del contrasto alla precarietà e al lavoro povero, della difesa del potere di acquisto di, a partire dai redditi bassi e medio ...“La Cgil Basilicata scenderà domani 18 giugno in piazza a Roma per chiedere al governo nazionale scelte coraggiose che riguardano il futuro del Paese, del Sud e della nostra regione”. Lo afferma il se ...“E’ tempo che la classe operaia dica la sua anche sui maggiori problemi industriali…”, era il riformismo di Bruno Buozzi. Da allora le lotte sindacali hanno conosciuto diverse stagioni, ma il seme del ...