Osimhen | Obodo | “Napoli è la piazza ideale per lui Sulla Nazionale…”

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Christian Obodo, dirigente in MLS ed ex calciatore nigeriano, fra le tante, di Udinese e Fiorentina. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Osimhen è maturato negli ultimi due anni al Napoli: come giudichi la sua crescita? Quanto è valsa la mano di Spalletti? "Questa è una domanda interessante. Ero a conoscenza del potenziale di Osimhen già prima che approdasse al Napoli. Credo che questa sia la piazza ideale per un calciatore come Victor, oltre all'adeguatezza dell'allenatore. L'operato di Spalletti è stato rilevante ed ha consentito al nigeriano di crescere tanto sia al Napoli sia con la nazionale. Non ...

