“Maria sa già tutto”. UeD, Lilli Pugliese: rivelazione clamorosa a poco dalla fine del programma (Di venerdì 17 giugno 2022) Uomini e Donne, Lilli Pugliese prossima tronista? A parlare ci pensa lei. Smaltita la delusione per la mancata scelta da parte di Luca Salatino la corteggiatrice guarda al futuro. Luca che aveva argomentato la non scelta in maniera molto strutturata e dopo la quale Lilli era scoppiata in lacrime. Nel dettaglio aveva detto. “Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualcosa di forte, anche il fatto che ti sei raccontata”. E ancora: “Ho conosciuto la parte più bella di te, una Lilli senza paure, che si è scrollata di dosso tutto quello che la teneva bloccata. Credo che tutto quello che c’è si è visto in questa ultima esterna” – dice il tronista visibilmente ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Uomini e Donne,prossima tronista? A parlare ci pensa lei. Smaltita la delusione per la mancata scelta da parte di Luca Salatino la corteggiatrice guarda al futuro. Luca che aveva argomentato la non scelta in maniera molto strutturata e dopo la qualeera scoppiata in lacrime. Nel dettaglio aveva detto. “Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualcosa di forte, anche il fatto che ti sei raccontata”. E ancora: “Ho conosciuto la parte più bella di te, unasenza paure, che si è scrollata di dossoquello che la teneva bloccata. Credo chequello che c’è si è visto in questa ultima esterna” – dice il tronista visibilmente ...

