Lorella Cuccarini tra teatro e Amici | una nuova stagione ricca di impegni

Dopo quasi dieci anni dal suo debutto nel ruolo, Lorella Cuccarini tornerà a vestire i panni di Madre Gothel in «Rapunzel - Il musical». L'amatissimo volto televisivo, infatti, tornerà a teatro dal 2 dicembre all'8 gennaio 2023 nella nuova stagione del teatro Brancaccio di Roma. Questo però non le impedirà di prendere parte alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel corso di una lunga intervista rilasciata al sito ufficiale Leggo.it, proprio Lorella ha parlato dei suoi prossimi impegni: vediamo cosa ha dichiarato.

