(Di venerdì 17 giugno 2022) Il 2022 è un anno partito in quarta per, che non si ferma. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo e rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest di Torino, il cantante milanese ha l’agenda piena anche per l’estate. Alessandro infatti girerà tutto il paese con il suo “GHETTOLIMPO ESTATE 2022 Tour” per esibirsi di fronte a tutti i suoi fan. In attesa delle date di luglio si è concesso comunque qualche giorno al mare, come si può vedere su. Ma insieme agli scatti in spiaggia ne è apparso uno che ha davvero emozionato e commosso il web. Vi raccomandiamo... Elodie e il tenerodi lei da bambinasuha infattiuna foto di quando era bambino. ...

Pubblicità

zazoomblog : Il dolcissimo scatto di Mahmood da piccolo condiviso su Instagram - #dolcissimo #scatto #Mahmood #piccolo - diredonnait : Il dolcissimo scatto di Mahmood da piccolo condiviso su Instagram - infoitinterno : Il dolcissimo scatto di Mahmood da piccolo condiviso su Instagram -

DireDonna

Gossip Eros Ramazzotti fa unregalo alla figlia Aurora: lo[...] Eros Ramazzotti ha voluto fare una bellissima sorpresa alla figlia, la quale non ha saputo [...] In una storia su ...A quest'ultimo, il secondogenito, Barbara ha dedicato unpost in occasione del su 33 esimo compleanno, lo scorso settembre. Parole da brividi, ... Loha emozionato tutti ed ottenuto il ... Il dolcissimo scatto di Mahmood da piccolo condiviso su Instagram Doveva essere un dolce scatto di famiglia: Oleg Kornievski, 6 anni, posa per la madre con un mazzo di fiori appena raccolto. Tuttavia, questa foto è il tragico preludio dell’ennesima storia straziante ...Ritorno in grande stile per Can Yaman nella sua terra d'origine: l'attore turco è volato in Turchia per presenziare al lancio del canale DisneyPlus stregando i fan con il suo look particolare. Sceglie ...