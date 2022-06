Giro di Svizzera 2022, anche Diego Ulissi positivo al Covid: la UAE Team Emirates fa i bagagli e lascia la corsa (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Covid si è abbattuto come un vero e proprio tsunami sul Giro di Svizzera 2022. Dopo la positività del leader della corsa Aleksandr Vlasov, preceduta dai casi rilevati in compagini di primo piano quali Jumbo-Visma, Bahrain-Victorious e Alpecin-Fenix, costrette al ritiro, anche la UAE ha scelto di abbandonare la manifestazione a causa degli esiti dei tamponi. Questa mattina la compagine emiratina si era ritrovata a dover fare i conti con la positività del beniamino di casa Marc Hirschi, contagiato al pari del compagno di stanza Joel Suter. E’ notizia di poco fa il forfait obbligato del terzo corridore della squadra, Diego Ulissi. L’azzurro, già fermato dal Covid a febbraio prima della Vuelta a Murcia, non potrà montare in sella e data ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilsi è abbattuto come un vero e proprio tsunami suldi. Dopo la positività del leader dellaAleksandr Vlasov, preceduta dai casi rilevati in compagini di primo piano quali Jumbo-Visma, Bahrain-Victorious e Alpecin-Fenix, costrette al ritiro,la UAE ha scelto di abbandonare la manifestazione a causa degli esiti dei tamponi. Questa mattina la compagine emiratina si era ritrovata a dover fare i conti con la positività del beniamino di casa Marc Hirschi, contagiato al pari del compagno di stanza Joel Suter. E’ notizia di poco fa il forfait obbligato del terzo corridore della squadra,. L’azzurro, già fermato dala febbraio prima della Vuelta a Murcia, non potrà montare in sella e data ...

