GF Vip 7 | Antonio Razzi rivela che parteciperebbe al reality

(Di venerdì 17 giugno 2022)al GF Vip 7? Si torna a parlare dei concorrenti del GF Vip 7. La nuova edizione, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe andare in onda su Canale 5 a partire dal 19 settembre 2022. A parlare in merito aldi recente è stato l’ex parlamentare. Lo ha fatto nel corso L'articolo proviene da Novella 2000.

... inoltre, tra i concorrenti potrebbe esserci ancheRazzi che, dopo l'esperienza sulla pista di Ballando con le stelle, sarebbe pronto a fare anche quella del GF. Tra gli altri nomi ...Sì e ti dirò, mi piacerebbe fare un altro Grande fratello, fatto dall'inizio senza entraci per ... Ci sono dei progetti in ballo e devo ringraziare il mio managerSepe, che mi segue e mi ...Antonio Razzi, ex parlamentare, ha rivelato che parteciperebbe volentieri al GF Vip 7. Ecco le sue dichiarazioni.Per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, 14 'vipponi' in pole position tra cui Antonino Spinalbese e Antonio Razzi ...