Francesco Giorgino via dal Tg delle 20, cos'è accaduto davvero: i turni all'alba e i problemi di salute (Di venerdì 17 giugno 2022) Scoppia un piccolo giallo su Francesco Giorgino , il giornalista e conduttore del Tg1 a cui è stata comunicata la rimozione dalla conduzione delle 20. Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022) Scoppia un piccolo giallo su, il giornalista e conduttore del Tg1 a cui è stata comunicata la rimozione dalla conduzione20. Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Francesco Giorgino tolto dalla conduzione, continuerà come vicedirettore del Tg1 e basta. Tra l’altro promosso prop… - CremoniniCesare : In diretta al @Tg1Rai con Francesco Giorgino 15 minuti di salire sul palco di San Siro. @RaiUno #CremoniniSTADI2022… - LaLauMisty : RT @fabiofabbretti: Lo strano saluto di Francesco Giorgino al #Tg1 (edizione delle 20 di mercoledì 15 giugno) - lafintacinica : RT @Cinguetterai: Con l’uscita di Emma D’Aquino e Francesco Giorgino dall’edizione delle 20:00 termina un’era. Due professionisti entrati n… - ehsisonomatteo : @NicoloC__ Forse lei dovrebbe avere un po' di rispetto per Giorgino, per Francesco Giorgino -