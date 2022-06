Formazione docenti in tema di salute per affrontare i disagi psico-fisici degli studenti durante la pandemia (Di venerdì 17 giugno 2022) Un percorso di Formazione, sostegno e orientamento, rivolto a docenti delle scuole superiori ed educatori, sul tema dell'educazione alla salute e al benessere dei più giovani, ragazzi e ragazze fra i 14 e i 19 anni, una delle fasce di età più duramente colpite dalla pandemia anche sotto il profilo sociale e psicologico: oltre uno su 2 ha sperimentato disagi psico-fisici in questo periodo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 giugno 2022) Un percorso di, sostegno e orientamento, rivolto adelle scuole superiori ed educatori, suldell'educazione allae al benessere dei più giovani, ragazzi e ragazze fra i 14 e i 19 anni, una delle fasce di età più duramente colpite dallaanche sotto il profilo sociale elogico: oltre uno su 2 ha sperimentatoin questo periodo. L'articolo .

