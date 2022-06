Filomena Galeone, chi era la mamma uccisa dal figlio 17enne a Napoli: dolore, rabbia e ricordi nel distretto Asl (Di venerdì 17 giugno 2022) «Mena era innamoratissima del figlio che metteva sempre al primo posto». È con questo diminutivo che i colleghi del distretto 33 dell'Asl Napoli 1, chiamavano Filomena Galeone,... Leggi su ilmattino (Di venerdì 17 giugno 2022) «Mena era innamoratissima delche metteva sempre al primo posto». È con questo diminutivo che i colleghi del33 dell'Asl1, chiamavano,...

Pubblicità

infoitinterno : Filomena Galeone, la psichiatra uccisa dal figlio con 30 coltellate a Napoli: gli aveva vietato la playstation - infoitinterno : Napoli, Filomena Galeone uccisa dal figlio adottivo 17enne. Il motivo: una ricarica per la PlayStation - MelgerTina : RT @ItalianPolitics: Quando si parla di ludopatia non si scherza. In Centro storico a Napoli il figlio 17enne aveva chiesto insistentemente… - Gazzettino : #filomena galeone, la psichiatra uccisa dal figlio con 30 coltellate a #napoli: gli aveva vietato la playstation - RassegnaZampa : Filomena Galeone, la psichiatra uccisa dal figlio con 30 coltellate a #Napoli: gli aveva vietato la playstation -