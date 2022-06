Eurovision 2023, ufficiale: NON si terrà in Ucraina per questioni di sicurezza – ecco dove si svolgerà (Di venerdì 17 giugno 2022) L’Eurovision 2023 non si terrà in Ucraina, ora è ufficiale. Come purtroppo era già nell’aria, per questioni di sicurezza la prossima edizione di Eurovision Song Contest non potrà svolgersi in Ucraina, tutt’ora bombardata dalla Russia dopo ben quattro mesi di guerra. L’organizzazione ha così deciso di chiederlo al Regno Unito, secondo classificato. “ L’EBU si è presa il tempo per condurre una valutazione completa e uno studio di fattibilità con la tv pubblica Ucraina e specialisti di terze parti, anche su questioni di sicurezza. L’Eurovision Song Contest è una delle produzioni televisive più complesse al mondo con migliaia di persone che lavorano e partecipano ... Leggi su biccy (Di venerdì 17 giugno 2022) L’non siin, ora è. Come purtroppo era già nell’aria, perdila prossima edizione diSong Contest non potrà svolgersi in, tutt’ora bombardata dalla Russia dopo ben quattro mesi di guerra. L’organizzazione ha così deciso di chiederlo al Regno Unito, secondo classificato. “ L’EBU si è presa il tempo per condurre una valutazione completa e uno studio di fattibilità con la tv pubblicae specialisti di terze parti, anche sudi. L’Song Contest è una delle produzioni televisive più complesse al mondo con migliaia di persone che lavorano e partecipano ...

Pubblicità

malinca73 : RT @Agenzia_Ansa: L'Eurovision 2023 non si svolgerà in Ucraina. Per ragioni di sicurezza e organizzative, dice l'organizzazione #ANSA https… - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: L'Eurovision 2023 non si svolgerà in Ucraina. Per ragioni di sicurezza e organizzative, dice l'organizzazione #ANSA https… - ElveAngelic : RT @Agenzia_Ansa: L'Eurovision 2023 non si svolgerà in Ucraina. Per ragioni di sicurezza e organizzative, dice l'organizzazione #ANSA https… - Agenzia_Ansa : L'Eurovision 2023 non si svolgerà in Ucraina. Per ragioni di sicurezza e organizzative, dice l'organizzazione #ANSA - lredl3_ : L'Ucraina non potrà ospitare l'Eurovision 2023, la competizione sarà trasferita nel Regno Unito, hanno affermato gl… -