Empoli | UFFICIALE i riscatti di Cacace e Stojanovic

(Di venerdì 17 giugno 2022) L’attraverso un comunicatoha reso noti idi Liberatoe PetarL’attraverso un comunicatoha reso noti idi Liberatoe Petar. La nota dei toscani: «Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Liberato Giampaoloe Petar, rispettivamente dal Sint-Truiden e dalla Dinamo Zagabria, in seguito al verificarsi delle condizioni stabilite tra i Club al momento dell’acquisizione temporanea dei calciatori». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo L'ha comunicato ufficialmente il riscatto a titolo definitivo dal Sint - Truiden e dalla Dinamo Zagabria di Liberato Cacace e Petar Stojanovic .... Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (); ATTACCANTI: Wilfried Gnonto (Zurigo), Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tommaso Baldanzi (), Marco Nasti (... UFFICIALE: Empoli, riscattati Cacace dal Sint-Truiden e Stojanovic dalla Dinamo Zagabria L'Empoli ha deciso che riscatterà Zurkowski dalla Fiorentina, scrive stamani La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista è diventato un punto di riferimento anche per la ...Uno dei primi obiettivi per la difesa dell'Empoli, stando alle ultime indiscrezioni, sembra essere Mattia Caldara. L'ex difensore dell'Atalanta conosce molto bene mister Zanetti dopo l'ultime esperien ...